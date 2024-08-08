Экс-сотрудники МВД Сатюков и Соколов покинули Россию и оставили семьи без всего

Экс-сотрудники МВД Дмитрий Соколов и Георгий Сатюков, которые обвиняются во взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей, покинули Россию и оставили родственников с арестованными банковскими счетами и имуществом .
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