Лариса Гузеева в честь праздника поделилась фото еще одного любимого мужчины

Телеведущая Лариса Гузеева показала редкий снимок своего брата. Лариса Гузеева была замужем трижды. Первые два брака оказались неудачными, но третий, с ресторатором Игорем Бухаровым, по словам артистки, вышел самым счастливым.
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