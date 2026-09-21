Чиновник Грир: не надо ждать грандиозной сделки по итогам встречи глав США и КНР

Никакой «грандиозной сделки» по итогам предстоящей встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина ждать не стоит.
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