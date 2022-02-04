Награда нашла "оптимизатора" медицины: Путин наградил Веронику Скворцову

Я только недавно гадал: какой наградой удостоят одного из главных "оптимизаторов" российской медицины -- Татьяну Голикову? Может звания Героя труда дадут, как недавно дали главе "Газпрома" Миллеру? Или сразу наивысшую награду РФ -- орден св.