НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Войнов о 0:3 с минским «Динамо»: «Полный провал, играла только одна команда. У «Торпедо» был полный дисбаланс между защитой и нападением, инициативы не было совсем»

– Что можете сказать по матчу? – Играла только одна команда. Почему – непонятно. – Казалось, что «Динамо» с самого старта завладело инициативой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх