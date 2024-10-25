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Названы места для отдыха в ноябре в России

Названы места для отдыха в ноябре в России

Продлить красивый или даже теплый сезон и поднять себе настроение поможет путешествие. Как пишут «Известия», в Дагестане в ноябре еще тепло — в первую неделю в приморских районах воздух может прогреваться до +18 градусов, средние дневные температуры колеблются от +10 до +15 градусов, а дожди случаются, но недолгие.

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