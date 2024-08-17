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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Ленинградского военного округа провели контрольные стрельбы с БТР-82АМ с учётом опыта СВО

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели контрольные стрельбы с БТР-82АМ с учётом опыта СВО

Экипаж отработал временной норматив по перестроению БТР-82АМ из походного в боевой порядок. После чего военнослужащие провели стрельбу из 30-мм автоматической пушки 2А72 по целям, имитирующим живую силу противника на дальности до 800 метров.

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