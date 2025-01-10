Треугольники из лаваша с творогом и бананом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для перекуса или к чаепитию можно приготовить на сковороде аппетитные конвертики из лаваша с различными начинками.
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