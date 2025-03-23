Роберт Шварцман стал последним в квалификации IndyCar в Термале

Роберт Шварцман стал последним в квалификации IndyCar в ТермалеPrema RacingВоспитанник SMP Racing и гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман начнёт свою вторую в карьере гонку в IndyCar с последнего, 27-го места.
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