Политолог Тимофеев: миссия Парижа в Молдавии показывает настрой на долгую борьбу

Страна и люди

Эмманюэль Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе, чтобы продемонстрировать лидерство в ЕС и послать сигнал Москве о готовности вести долгую борьбу в регионе, рассказал «Звезде» заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.