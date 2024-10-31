Россиянам объяснили риски оплаты ЖКХ через QR-коды: советы по безопасности Татьяна СергееваС переходом на цифровые технологии многие россияне начали использовать QR-коды для упрощения процесса оплаты услуг ЖКХ.
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