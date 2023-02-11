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Депутат Госсовета Крыма: Киев получит мощный ответ в случае ракетного удара по полуострову

Возможная попытка вооруженных сил Украины нанести удар по Крыму британскими ракетами получит мощный ответ, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

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