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Названа причина создания на Украине «больного культа личности» вокруг Федорова

Названа причина создания на Украине «больного культа личности» вокруг Федорова

Политолог Глазунов: На Украине идет борьба между группировкой Федорова и Зеленским На Украине сейчас идет обыкновенная борьба за власть, и группировка бывшего проамериканского министра обороны Михаила Федорова пытается завладеть влиянием, рассказал политолог Олег Глазунов.

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