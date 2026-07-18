Названа причина создания на Украине «больного культа личности» вокруг Федорова

Политолог Глазунов: На Украине идет борьба между группировкой Федорова и Зеленским На Украине сейчас идет обыкновенная борьба за власть, и группировка бывшего проамериканского министра обороны Михаила Федорова пытается завладеть влиянием, рассказал политолог Олег Глазунов.