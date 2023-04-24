Интегративная психология и психотерапия: что это такое

Психотерапия позволяет людям справиться со многими психическими проблемами и расстройствами. Рекомендуется людям, которые страдают и хотят что-то изменить в своей жизни — разобраться с прошлым, привести ее в порядок и бороться за лучшее будущее.
Психотерапия позволяет людям справиться со многими психическими проблемами и расстройствами. Рекомендуется людям, которые страдают и хотят что-то изменить в своей жизни — разобраться с прошлым, привести ее в порядок и бороться за лучшее будущее.
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