"Известия" и "Маер Групп" подписали соглашение о развитии новой медиасреды

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев МИЦ "Известия" и "Маер Групп" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 7 июня подписали соглашение об информационном сотрудничестве для создания уникального городского медиапространства.
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