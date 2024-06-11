Посол Антонов усомнился в адекватности методов США по борьбе с терроризмом

Шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения, отметил 11 июня посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя решение американской администрации снять ограничения на поставки оружия украинскому батальону «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).