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Регионы России

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В Туве медведь разгромил гостевой дом лыжной базы «Тайга»

В Туве медведь разгромил гостевой дом лыжной базы «Тайга»

В Республике Тыва зарегистрирован случай проникновения медведя в гостевой дом Федерации лыжного спорта на станции «Тайга» с последующим разрушением помещения.

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