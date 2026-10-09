В Туве медведь разгромил гостевой дом лыжной базы «Тайга»

В Республике Тыва зарегистрирован случай проникновения медведя в гостевой дом Федерации лыжного спорта на станции «Тайга» с последующим разрушением помещения.
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Может всё таки надо таких медведей уничтожать? До играемся .