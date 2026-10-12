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Пятый канал

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«Азов»* создал штурмовой полк из наемников-неонацистов

«Азов»* создал штурмовой полк из наемников-неонацистов

Первый корпус Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов»* сформировал штурмовой полк из наемников-неонацистов.

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