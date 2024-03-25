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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильназ Мухамедзянов: «Я собой полностью доволен в сегодняшней гонке, смог реализовать все, что я отрабатывал на тренировках»

В гонке он занял третье место, победил Карим Халили.  «В первую очередь, хотелось бы выразить слова соболезнования всем, кто пострадал при теракте в «Крокусе».

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