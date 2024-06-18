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Почему никогда не курившие пациенты с раком легких имеют гораздо худшие результаты выживаемости?

Почему никогда не курившие пациенты с раком легких имеют гораздо худшие результаты выживаемости?

Исследователи из Калифорнийского университета, Института Фрэнсиса Крика и компания AstraZeneca выяснили причину неэффективности целенаправленного лечения немелкоклеточного рака легких у некоторых пациентов, особенно у тех, кто никогда не курил.

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