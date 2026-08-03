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МИД назвал НАТО спонсором терроризма после удара ВСУ по пляжу под Геленджиком

МИД назвал НАТО спонсором терроризма после удара ВСУ по пляжу под Геленджиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма. Так она прокомментировала атаку украинского дрона на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком, где погибли шесть человек – трое из них дети – и ещё 47 мирных жителей пост.

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