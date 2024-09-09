Житель Рязанского района обворовал и попытался убить незнакомого водителя

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года в селе Дашки-2 Рязанского района находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель похитил принадлежащий его знакомому автомобиль и поехал на нем в соседний населенный пункт, однако не справился с управлением и вынужден был бросить застрявшее транспортное средство на обочине дороги у деревни Чичкино.
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