Житель Рязанского района обворовал и попытался убить незнакомого водителя

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года в селе Дашки-2 Рязанского района находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель похитил принадлежащий его знакомому автомобиль и поехал на нем в соседний населенный пункт, однако не справился с управлением и вынужден был бросить застрявшее транспортное средство на обочине дороги у деревни Чичкино.