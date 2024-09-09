62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    2 года его протрезвят!Пьяный мужчина в ...
  • Eduard
    Что с мужиками в России? Короновирус? Спятили совсем,свои эмоции придержать не могут!Пьяный мужчина в ...
  • Eduard
    Задолбали эти членоносы.Пьяный мужчина в ...

Житель Рязанского района обворовал и попытался убить незнакомого водителя

Житель Рязанского района обворовал и попытался убить незнакомого водителя

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года в селе Дашки-2 Рязанского района находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель похитил принадлежащий его знакомому автомобиль и поехал на нем в соседний населенный пункт, однако не справился с управлением и вынужден был бросить застрявшее транспортное средство на обочине дороги у деревни Чичкино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх