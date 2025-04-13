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Shot: Петросяну потребовалась экстренная медицинская помощь

79-летнему юмористу Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Shot.В начале апреля артист обратился за медицинской помощью, сообщив о высокой температуре и продолжительном сильном сухом кашле.

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СЧ
Сергей Черноокий
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