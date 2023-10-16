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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

И снова цивилизация. Теперь уже с трибуны Валдайского форума. Этот сюжет, который последнее десятилетие упрямо и настойчиво возникает буквально в каждой речи Владимира Путина, появился в отечественном политическом сознании не сразу.

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