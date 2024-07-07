Погода с сюрпризами: синоптики предупредили, что вместе с похолоданием и дождями ожидаются новые рекорды жары Ольга БезродняяТолько россияне получили прогноз о похолодании до конца недели, как прозвучал новый от известного синоптика Романа Вильфанда.
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