Погода с сюрпризами: синоптики предупредили, что вместе с похолоданием и дождями ожидаются новые рекорды жары Ольга БезродняяТолько россияне получили прогноз о похолодании до конца недели, как прозвучал новый от известного синоптика Романа Вильфанда.