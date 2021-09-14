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Главные новинки сентября: топ-бралетт, трикотажный костюм и геометричные украшения

Главные новинки сентября: топ-бралетт, трикотажный костюм и геометричные украшения

Рассказываем про четыре важных выпуска начала осени.«Снежная Королева»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Лукбук «Снежной Королевы»Новая лимитированная коллекция бренда направлена на достижения баланса и вдохновлена образами динамичных и целеустремленных женщин больших городов.

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