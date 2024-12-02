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Зеленский признал бессилие своей армии в вопросе возврата территорий

Зеленский признал бессилие своей армии в вопросе возврата территорий

президент Украины в очередной раз расписался в невозможности вернуть утраченные территории.Для украинской армии на фронте складывается непростая ситуация, поэтому вернуть Крым и утраченные территории военным путем не получится, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo.

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