Зеленский признал бессилие своей армии в вопросе возврата территорий

президент Украины в очередной раз расписался в невозможности вернуть утраченные территории.Для украинской армии на фронте складывается непростая ситуация, поэтому вернуть Крым и утраченные территории военным путем не получится, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo.