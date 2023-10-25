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ВС РФ уничтожили свыше 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили свыше 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих.

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