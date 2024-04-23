Ученые обнаружили в Курской области следы древнего поселения

Ученые из Института географии РАН выяснили, что 21-18 тыс. лет назад территория археологического памятника «Быки» в Курской области была покрыта песчаными дюнами, на которых располагались древние поселения.
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