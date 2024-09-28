В Адлере изъяли 150 литров пива, которое продавали незаконно Полицейские и сотрудники городской администрации выявили нарушение законодательства во время рейда.
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В Адлере изъяли 150 литров пива, которое продавали незаконно Полицейские и сотрудники городской администрации выявили нарушение законодательства во время рейда.