На Reddit появился пост о GTA VI – авторы закрепили номер горячей линии

На Reddit появился пост о GTA VI – авторы закрепили номер горячей линииНа форуме Reddit появился пост с номерами горячей линии по предотвращению самоубийств после официального анонса о переносе приключенческого экшена Grand Theft Auto VI.
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