Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом. Сводка СВО за 22 июля

Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом. Вчера 30K прочитали Подробнее Мощнейший воздушный удар по железнодорожному вокзалу в Харькове уничтожил вагоны с личным составом, открытые платформы с бронетехникой и цистерны с топливом для танков.