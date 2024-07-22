Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом. Сводка СВО за 22 июля

Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом. Вчера 30K прочитали Подробнее Мощнейший воздушный удар по железнодорожному вокзалу в Харькове уничтожил вагоны с личным составом, открытые платформы с бронетехникой и цистерны с топливом для танков.
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