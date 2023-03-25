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Фабио Капелло: «Наполи» – это серьезно, он может выйти в финал ЛЧ. У сборной Италии все сложнее, Манчини слишком любит тех, кто выиграл Евро, а они уже не тянут»

Фабио Капелло считает, что у «Наполи» хорошие шансы сыграть в финале Лиги чемпионов. «Наполи» способен выйти в финал, у него опытный тренер, умелые футболисты, они нашли свою игру.

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