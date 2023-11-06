Картина западных СМИ об украинском кризисе «рушится с головокружительной скоростью», — шеф-редактор Die Weltwoche

После нападения ХАМАС на Израиль Украина практически исчезла со страниц мировой прессы. От тех, кто на Западе выступал за помощь Украине, «больше не слышно даже писка, они полностью переориентировались», — констатирует Роджер Кёппель, шеф-редактор Die Weltwoche.
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