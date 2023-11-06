Картина западных СМИ об украинском кризисе «рушится с головокружительной скоростью», — шеф-редактор Die Weltwoche

LiapaNNZ Фамилия

Нет, нет, что вы! Они не продаются, они ошибаются! Они просто нескромно чуть больны миссианством. Да, конечно, чем больше сумма — тем выше миссия (пафос прилагается пропорционально). Вот вопрос, зачем нужен продажный журналист, если есть кремниевый ИИ? Хотя подозреваю, что в силу особенностей обучения ИИ имеет более твёрдые принципы (вернее базовые правила), но ведь всё равно дешевле...