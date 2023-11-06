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Картина западных СМИ об украинском кризисе «рушится с головокружительной скоростью», — шеф-редактор Die Weltwoche

Картина западных СМИ об украинском кризисе «рушится с головокружительной скоростью», — шеф-редактор Die Weltwoche

После нападения ХАМАС на Израиль Украина практически исчезла со страниц мировой прессы. От тех, кто на Западе выступал за помощь Украине, «больше не слышно даже писка, они полностью переориентировались», — констатирует Роджер Кёппель, шеф-редактор Die Weltwoche.

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Комментарии
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виктор матвеев
Кирдык бандерам и нацистам.
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1 д.
LiapaNNZ Фамилия
Нет, нет, что вы! Они не продаются, они ошибаются! Они просто нескромно чуть больны миссианством. Да, конечно, чем больше сумма — тем выше миссия (пафос прилагается пропорционально). Вот вопрос, зачем нужен продажный журналист, если есть кремниевый ИИ? Хотя подозреваю, что в силу особенностей обучения ИИ имеет более твёрдые принципы (вернее базовые правила), но ведь всё равно дешевле...
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1 д.

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