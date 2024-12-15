Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

Военный эксперт Дандыкин: сезонный шторм привел к крушению двух танкеров Штормы в осенне-зимний сезон в Черном море особенно сильны, поэтому могли привести к крушению двух танкеров, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.