Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

Военный эксперт Дандыкин: сезонный шторм привел к крушению двух танкеров Штормы в осенне-зимний сезон в Черном море особенно сильны, поэтому могли привести к крушению двух танкеров, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
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