Диетолог Лазуренко заявила о пользе сливы для памяти мозга

Диетолог Наталья Лазуренко в программе «О самом главном» отметила, что слива, содержащая антоцианы, улучшает кратковременную память и замедляет старение мозга.
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