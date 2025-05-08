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«Забайкалье в огне»: сколько пожаров произошло за сутки в регионе

«Забайкалье в огне»: сколько пожаров произошло за сутки в регионе

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 10 ландшафтных и 22 техногенных пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ЭТО ОДНОЗНАЧНО ПОДЖОГИ!!!   Еще и тепла с жарой толком не было, чтобы это были &quot;природные пожары&quot;...  А в Забайкалье такая прекрасная природа!! .....ВСЕ ПОГУБЯТ!!  До чего же жаль...!!!!.....   Нет никакого контроля  за черными лесорубами!! ЭТО ОНИ ТАМ ЖГУТ и вырубают  ВСЕ!!!!    Лес миллионами кубометров прут в Китай. А тот ВСЕ ЗАГЛОТИТ, НЕ ПОДАВИТСЯ!!... Продажные лесники, продажные силовики,  железнодорожники  и  пограничники!!!! Ай-яй-яй... что в России творится!!!
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