В Госдуме заявили, что проблема квадроберов больше не актуальна

Депутаты Государственной думы считают больше не актуальной проблему квадроберов в России. В связи с этим необходимости в разработке соответствующего законопроекта на данный момент нет, заявил депутат и певец Денис Майданов.
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