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Дональд Трамп прокомментировал слова сенатора Оссоффа о памятниках в свою честь

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление сенатора-демократа Джона Оссоффа, который предположил, что Трамп будет инициировать строительство памятников в свою честь после ухода из Белого дома.

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