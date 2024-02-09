Сырский сразу предпринял первые шаги на фронте: стали известны планы нового главкома ВСУ

ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе Веселого в ДНР. СМИ: Сырский перебрасывает резервы ВСУ в Авдеевке Новый главком ВСУ Александр Сырский обещал президент Украины Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку любой ценой.
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