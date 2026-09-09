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Аргументы и Факты

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В Москве пассажиры совершили более 600 тыс. поездок на электросудах за лето

В Москве пассажиры совершили более 600 тыс. поездок на электросудах за лето

С июня по конец августа текущего года пассажиры совершили более 600 тысяч поездок на регулярных речных маршрутах, что на 22 процента больше по сравнению с летом 2025 года.

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