«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

Илон Маск (слева) и Николас Мадуро (справа) / © Getty Images Конфликт между Маском и избранным на третий срок Николасом Мадуро возник после подведения итогов президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэле: предприниматель обвинил Мадуро в подтасовке результатов голосования, ссылаясь на данные предварительных опросов и экзитполы оппозиции.
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