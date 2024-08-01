«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

Илон Маск (слева) и Николас Мадуро (справа) / © Getty Images Конфликт между Маском и избранным на третий срок Николасом Мадуро возник после подведения итогов президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэле: предприниматель обвинил Мадуро в подтасовке результатов голосования, ссылаясь на данные предварительных опросов и экзитполы оппозиции.