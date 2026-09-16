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Русский Днепропетровск

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Западные СМИ: Украина превращается в несостоявшееся государство

Западные СМИ: Украина превращается в несостоявшееся государство

Элла Майстренко 15 сентября 2026 г.   Berliner Zeitung: Большой вопрос – сколько раз ещё Украина отпразднует день своей независимости? В конце августа Киев ….

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