Элла Майстренко 15 сентября 2026 г. Berliner Zeitung: Большой вопрос – сколько раз ещё Украина отпразднует день своей независимости? В конце августа Киев ….
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