Женщины-сенаторы отправили в зону СВО самодельные носки и варежки

В преддверии 23 Февраля — Дня защитника Отечества женщины-сенаторы, а также участницы женских объединений и организаций со всей страны отправили бойцам, участвующим в специальной военной операции, подарки, сделанные своими руками.
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