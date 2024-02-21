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Парламентская газета

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Женщины-сенаторы отправили в зону СВО самодельные носки и варежки

Женщины-сенаторы отправили в зону СВО самодельные носки и варежки

В преддверии 23 Февраля — Дня защитника Отечества женщины-сенаторы, а также участницы женских объединений и организаций со всей страны отправили бойцам, участвующим в специальной военной операции, подарки, сделанные своими руками.

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