Расчет САО «Нона-СВК» разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны России сообщает о разгроме украинского опорного пункта на Авдеевском направлении. Это сделал расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр».
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