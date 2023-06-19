У ВСУ есть только одна попытка контрнаступления в этом году — президент Чехии

ВСУ в текущем году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Такое мнение выразил президент Чехии, в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петер Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
ВСУ в текущем году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Такое мнение выразил президент Чехии, в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петер Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
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