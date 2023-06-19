Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Роженцев
    Там братский народ путина,нельзя уничтожать.кто же будет бомбить кремль?Улицы Орехова зап...
  • Дмитрий Гурин
    Вспомнилась сценка с Шукшиным в знаменитом фильме....«Отважные» помнят...
  • Александр
    Присыпать как можно больше  в кюветах,на обочинах ,везде где можно для облегчения от бандеровской обузы.Только чтобы ...«Отважные» помнят...

У ВСУ есть только одна попытка контрнаступления в этом году — президент Чехии

У ВСУ есть только одна попытка контрнаступления в этом году — президент Чехии

ВСУ в текущем году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Такое мнение выразил президент Чехии, в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петер Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх