Украинский склад хранения и изготовления БПЛА уничтожили в зоне СВО

РИАМО - 28 фев. ВС РФ уничтожили радиолокационный пост и наблюдательный радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, склад ГСМ Вооруженных сил Украины, место хранения и производства беспилотников, а также нанесены удары по военной технике и солдатам в 131 районе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.