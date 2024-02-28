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Украинский склад хранения и изготовления БПЛА уничтожили в зоне СВО

Украинский склад хранения и изготовления БПЛА уничтожили в зоне СВО

РИАМО - 28 фев. ВС РФ уничтожили радиолокационный пост и наблюдательный радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, склад ГСМ Вооруженных сил Украины, место хранения и производства беспилотников, а также нанесены удары по военной технике и солдатам в 131 районе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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