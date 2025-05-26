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Управляющий моргом Гарвардского университета пойман на торговле человеческими останками

Управляющий моргом Гарвардского университета пойман на торговле человеческими останками

Любите байки из склепа? Правда, в нашем случае это дивная история из морга, но не суть. Есть такие замечательные люди, которые и после смерти хотят быть полезными для остального человечества и завещают свои останки науке, ну там на эксперименты всякие.

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