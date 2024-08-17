Кремонезе – Каррарезе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Серия Б Италия 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Кремонезе и Каррарезе в рамках Серии Б Италии. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Джованни Дзини Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.