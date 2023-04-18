Русская весна

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В Венесуэле пообещали «хорошие новости» по использованию карт «Мир»

В Венесуэле пообещали «хорошие новости» по использованию карт «Мир»

Центробанки России и Венесуэлы работают над использованием платежной системы «Мир» в Венесуэле, скоро будут хорошие новости, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль журналистам после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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